شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شاحن هاتف.. حريق يقتل 5 أطفال في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الحادث

الدمام - شريف احمد - فارق 5 أطفال مغاربة الحياة في حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف تُرك موصولا بالكهرباء، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية.ووفق تقارير إعلامية مغربية، فإن الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط.وأشارت إلى أن أعمار الأطفال الذين توفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، تتراوح بين 3 و12 سنة.

فيما أكد شهود عيان أن مجموعة من الشباب حاولوا إطفاء الحريق دون أن يعلموا بوجود الصغيرات في إحدى الغرف، في حين تمكنوا من إغاثة رجل مسن.

وفور علمها بالحادث، هرعت المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنوا من السيطرة على النيران وسط جهود مكثفة لمنع انتشارها إلى المنازل المجاورة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بالحريق والمسؤولين عنه.