شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أطفال فى حريق فى العاصمة المغربية الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة 5 أطفال جراء حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف ترك موصولا بالكهرباء.

ووفق مواقع إعلامية مغربية، فإن الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط.

وأشارت الموقع إلى أن أعمار الأطفال الذين توفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، تتراوح بين 3 و12 سنة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بالحريق والمسؤولين عنه.