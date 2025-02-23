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مصرع 5 أطفال فى حريق فى العاصمة المغربية الرباط

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مصرع 5 أطفال فى حريق فى العاصمة المغربية الرباط

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة 5 أطفال جراء حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف ترك موصولا بالكهرباء.

ووفق مواقع إعلامية مغربية، فإن الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط.

وأشارت الموقع إلى أن أعمار الأطفال الذين توفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، تتراوح بين 3 و12 سنة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بالحريق والمسؤولين عنه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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