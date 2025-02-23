شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية الاحتلال.. مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم المستوطنين في القدس المحتلة

تخصيص مناطق للمستوطنين

الدمام - شريف احمد - أقدم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، على حرق منزل ومركبة قرب قرية جبع شمال مدينة القدس المحتلة.وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا تجمعًا للفلسطينيين قرب قرية جبع، وسط إطلاق نار كثيف.كما اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، قبل إضرام النيران في منزل ومركبة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.في سياق متصل، نفذ مستوطنون عمليات اقتحام واسعة لقرية دير دبوان شرق رام الله، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

وكان المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين سجل في الفترة 11 - 17 فبراير الحالي، 1371 جريمة إسرائيلية في أسبوع واحد.

وأشار إلى سقوط 19 شهيدًا فلسطينيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي انتشلت فيه الفرق جثامين 64 فلسطينيًا من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي.



وخلال الأسبوع، رصدت 5 قرارات بمصادرة ما مساحته 17,868 دونمًا من عدة مناطق وتخصيصها مناطق رعوية للمستوطنين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وشملت تلك المناطق، الحديدية والموفية والبقيعة وأم عشيش وقرية الفارعة في طوباس، وقريتي كفر مالك ودير جرير في رام الله وبلدة دير بلوط وقرية اللبن الغربي في سلفيت.

أما عدد الأنشطة الاستيطانية بلغت في تلك الفترة 10 عمل المستوطنون وقوات الاحتلال خلالها على تجريف أراضي الفلسطينيين الزراعية.

وذلك لتوسيع وشق طرق في كل من قرية روجيب وحاجز مفرق زعترة في نابلس، وقرية ياسوف في سلفيت.