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قوات الاحتلال تقتحم بلدة غرب نابلس

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة غرب نابلس

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القاهرة - سامية سيد - وثقت منصات فلسطينية جانبا من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زواتا غرب نابلس بالضفة الغربية.


ومن جهة اخرى أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم بلدات وقرى محافظة جنين بشكل يومي، وتشن حملة اعتقالات واسعة منذ بدء عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 33 على التوالي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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