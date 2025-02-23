شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: نتنياهو قرر الإفراج عن الأسرى ولكنه تراجع لاحقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كان قد قرر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد الاجتماع مع الأجهزة الأمنية، لكنه تراجع لاحقا.

وأضافت: قيل للأسرى إنهم في طريقهم إلى الحرية وقبل وقت قصير تم إنزالهم من الحافلات وإعادتهم إلى الزنازين.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، أن الاحتلال يربط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإطلاق سراح جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى.



