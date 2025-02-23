شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يتوعد حماس إن لم تطلق سراح جميع الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد ، حركة المقاومة الفلسطينية حماس، حيث قال "يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور أو يتم تدميرها."

واعتبر وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن "إعادة إعمار قطاع غزة وحكمها؛ سيكون مستحيلًا طالما أن حركة حماس تسيطر عليه".



وقال روبيو - بحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية - إن جهود إعادة بناء غزة لا يمكن أن تتم إلا بعد التخلص من حماس؛ مشيرا إلى خطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الشركاء الإقليميين، إلى العمل على إيجاد حل أفضل لإعادة إعمار غزة.