شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل بشمال غرب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت كاحل وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.



وفي السياق، ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق رصاص حي وغاز سام ومسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق ، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.



يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم بلدات وقرى محافظة جنين بشكل يومي، وتشن حملة اعتقالات واسعة منذ بدء عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 33 على التوالي.