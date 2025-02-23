شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبوروندى يوقعان على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم /السبت/ أنه جرى التوقيع الخميس الماضي، على بيانٍ مشتركٍ؛ لإقامةِ علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بوروندي؛ يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في مجالات عديدة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



‏ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.