شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 48 ألفا و329 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و329 شهيدا، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و753 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.