شكرا لقرائتكم خبر عن عون: موقفنا ثابت بإلزام إسرائيل بالانسحاب وإعادة الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون موقف بلاده الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من التلال التي تمركزوا فيها جنوب لبنان، وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب وهذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع السيناتور الأمريكى عن ولاية تكساس رونى جاكسون، اليوم السبت، فى قصر بعبدا بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.

وأشار الرئيس عون، إلى أن الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون ومستعد للتمركز على طول الحدود، لافتًا إلى أن التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية "اليونيفيل" في الجنوب بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي، مؤكدا أن إسرائيل، باستمرار احتلالها للتلال، خرقت هذا الاتفاق وعلى الدول الراعية له، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط عليها للالتزام به كليا.

وأكد رئيس الجمهورية للسناتور جاكسون، أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة وبالتنسيق مع "اليونيفيل" ولا صحة عن كل ما يشاع عن انه يتهاون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وجدد الرئيس عون شكره للولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه للبنان وخصوصاً للجيش اللبناني، مطالبًا بزيادة هذا الدعم الذي يعزز من جهوزيته عدة وعدداً ويمكّنه من القيام بالمهمات على نحو كامل، معرباً عن أمله في أن يلقى المطلب اللبناني التجاوب المطلوب من الإدارة الأمريكية الجديدة ومجلسي النواب والشيوخ الأمريكى.

ومن جانبه، أكد السيناتور وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب لبنان الذي بدأ يستعيد عافيته بعد دخوله في مرحلة جديدة من الاستقرار على اثر انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة، وشدد على أنه سيعمل مع الرئيس دونالد ترامب وزملائه الشيوخ والنواب من اجل توفير الدعم المادي والتجهيزي اللازمين للجيش اللبناني الذي يقوم بعمل استثنائي ويلقى الدعم من الجميع داخل لبنان وخارجه، لافتًا إلى أن التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية هو لمصلحة الشعبين اللبناني والأمريكى.