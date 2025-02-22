شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من خطورة اقتحام نتنياهو وكاتس لمخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من خطورة اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس لمخيم طولكرم.

ووصف المجلس - في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - هذه الخطوة بأنها امتداد لسياسة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

وقال إن هذا الاقتحام يأتي في سياق مخطط خطير، يهدف إلى خلق ذرائع مفبركة لتنفيذ جرائم ومجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتنفيذ خطة حكومة اليمين المتطرفة تهويد الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها قسرا.

وأدان المجلس هذا الإرهاب محذرا من أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تخطط لشن حرب تطهير عرقي شاملة ضد الفلسطينيين، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تحركا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات ودعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة هذه السياسات التوسعية العنصرية، التي أدارت ظهرها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.