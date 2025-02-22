الخليج اليوم .. الملك سلمان: نعتز بذكرى التأسيس ولا يزال نهجنا راسخاً في وطن يتقدم إلى الريادة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" بمناسبة يوم التأسيس: "نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولا يزال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات".

يذكر أن السعودية تعيش اليوم "يوم التأسيس" والتي تستلهم العمق التاريخي والحضاري للمملكة الممتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، وبعدها الدولة السعودية الثالثة والتي أرسى جذور وحدتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناؤه البررة من بعده والذين أسهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.