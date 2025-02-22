الخليج اليوم .. السعودية تعرب عن تضامنها مع الكويت في حادثة تمرين " ملاحظ الصحراء4"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع دولة الكويت، إثر وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش في تمارين عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان لها:" تعبر المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

في الوقت ذاته، أعلن الجيش الكويتي عن تشكيل فريق فني مشترك " كويتي - أميركي "وذلك من أجل الوقوف على ملابسات حادث تمرين (ملاحظ الصحراء/ 4)، وذلك بتوجيهات وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، لمعرفة أسباب الحادثة.

وأكد وزير الدفاع الكويتي في أثناء تواجده في موقع الحادث بمنطقة الأديرع، أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحرص المشترك على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التمارين والتدريبات العملياتية.