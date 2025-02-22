الخليج اليوم .. اليمن.. وفاة وإصابة 13 شخصاً وهم في طريقهم لحضور مباراة كرة قدم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصادر يمنية وفاة وإصابة 13 شخصًا من مشجعي كرة القدم، إثر حادث مروع في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، إلى الشمال من مدينة عدن، جنوبي البلاد.

ووفقاً لمصادر محلية وإعلامية متطابقة، فإن الحادث وقع، مساء الخميس، نتيجة انقلاب سيارة من نوع "شاص" كانت تقل مجموعة من المشجعين في طريقهم لحضور مباراة ضمن دوري "شهداء المضاربة" المحلي.

وأدى الحادث إلى وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 9 آخرين بينهم حالات حرجة، وجميعهم ينتمون إلى قبيلة "الكعللة"، إحدى قبائل الصبيحة.

وكان الضحايا متوجهين من مدينة عدن لتشجيع فريقهم "صقور بني مضار" في مباراته التي كانت تقام في ملعب منطقة "المضاربة السفلى" بمديرية المضاربة ورأس العارة، شرقي المحافظة.

وأوضحت المصادر أن عددًا من سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة عدن لتلقي الرعاية الطبية.