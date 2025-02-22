الخليج اليوم .. قمة الرياض.. ريابكوف يكشف عن الملفات الساخنة على طاولة ترامب وبوتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما يترقب العالم القمة التاريخية التي ستجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، السبت، إنه سيتم خلال القمة الروسية- الأميركية التركيز بدقة على الانطلاق نحو تطبيع العلاقات، وإيجاد حلول للمشاكل الملحة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نائب الوزير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "تبقى المسائل والأسئلة نفسها. وإذا صغناها بشكل عام، فهي تتعلق بالبدء في التحرك نحو تطبيع العلاقات بين بلدينا، وإيجاد طرق لحل المواقف الأكثر حدة وخطورة للغاية، والتي يوجد منها الكثير، من بينها أوكرانيا".

وشدد ريابكوف على أن روسيا مستعدة للحديث مع الولايات المتحدة، وقال: "نقوم بتسجيل وتحليل كافة الإشارات الصادرة من واشنطن بعناية، وخاصة الإشارات الصادرة من الشخصية الأولى هناك".

وقال "إن نبرة الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت مختلفة تماما عما حدث في الماضي. نحن نرحب بهذا التغيير في اللهجة من الجانب الأميركي، ونحن مستعدون للحوار العملي المثمر واستمراره. ولكن إلى أي مدى يمكن تحويل التغيير في نبرة وطبيعة التصريحات إلى أفعال عملية، وخاصة مدى السرعة التي يمكن أن يحدث بها هذا؟.. هناك حاجة إلى اتصالات جديدة للتحقق من ذلك".

ونوه ريابكوف بأن مطالب روسيا واضحة ومحددة من قبل القيادة، وتم طرحها خلال الاجتماع الذي وصفه بـ"المثمر للغاية في الرياض".

وتطرق ريابكوف إلى موضوع اللقاء الشخصي بين الرئيسين الروسي بوتين والأميركي ترامب، وذكر أن "العمل يجري بالفعل في هذا المجال، لكن الأمر يتطلب عملا مكثفا. الاتفاق على اللقاء يجب أن يسبقه عمل تحضيري مكثف، وهذا العمل بدأ بالفعل. والمباحثات في الرياض تشكل حلقة وصل مهمة وعنصرا مهما في هذا العمل الذي لا يزال في بدايته".