شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن مقتل قيادات بارزة من مليشيا "الشباب" الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، عن مقتل قيادات بارزة في صفوف مليشيا الشباب الإرهابية في محافظة شبيلى الوسطى.

وأشارت قيادة الجيش الصومالي، في بيان رسمى إلى أن مقتل القيادات جاء خلال التصدي للهجوم الإرهابي الفاشل يوم الخميس الماضي في منطقة "عيل علي أحمد" بمحافظة شبيلى الوسطى، وفقا لوكالة الأنباء صونا.

وكشف البيان عن أسماء ومناصب القيادات البارزة لمليشيات "الشباب" الإرهابية من بينهم المسئول عن دعم العمليات في محافظات "مدغ وجلجدود وشبيلى الوسطى"، وقائدا لواء، وقائد سرايا، ومسئول عن المركبات".