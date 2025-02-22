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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا شمال الضفة الغربية

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واس - نابلس 0 تبليغ

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا شمال الضفة الغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلًا في بلدة ياصيد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد محاصرته لعدة ساعات.
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحام عدة أحياء في مدينة نابلس ومداهمة منازل ومحال تجارية في المدينة.
كما اعتدت تلك القوات على فلسطيني في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، تزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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