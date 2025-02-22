شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلًا في بلدة ياصيد بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد محاصرته لعدة ساعات.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحام عدة أحياء في مدينة نابلس ومداهمة منازل ومحال تجارية في المدينة.

كما اعتدت تلك القوات على فلسطيني في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، تزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي.

