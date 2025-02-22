شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث محافظة جنين: الاحتلال دمر عددا كبيرا من المنازل وحول المخيم لمنطقة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد سعدي، المتحدث باسم محافظة جنين، تفاصيل انتهاكات الاحتلال في المحافظة، موضحا أن ما يجري في مدينة جنين ومخيمها وضع كارثي للغاية، حيث نسفت إسرائيل عددا كبيرا للغاية من المنازل داخل المخيم وبعضها داخل المدينة، كما هدم عددا كبيرا من المنازل هدما جزئيا في المخيم والحي الشرقي للمدينة.

وقال المتحدث باسم محافظة جنين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه منذ اليوم الأول للاجتياح الاسرائيلي للمدينة ومخيمها هجر الاحتلال جميع سكان المخيم وعددهم حوالي 16 ألف مواطن الذين توزعوا إلى ريف جنين والمدينة ومدارس إيواء النازحين والمجالس المحلية ومنعتهم إسرائيل من أخذ الاحتياجات الأساسية لهم بالإضافة إلى تجريف البنية التحتية بشكل كامل وقطع خطوط المياه والكهرباء.

وأشار سعدي، إلى أن هناك العشرات من المعتقلين لكن الرقم غير واضح نظرا لإخفاء الجيش العدد الحقيقي للأسرى، لافتا إلى أن الدمار داخل المخيم غير معروف بعد إعلان الاحتلال أن المخيم منطقه عسكرية مغلقة ويمنع أي شخص الدخول إليه.

وأكد المتحدث باسم محافظة جنين، أن أصوات الانفجارات داخل المخيم تسمع دائما من حين لآخر، مشيرا إلى أن الاحتلال يرفض عودة من هجرهم ، ولا زالت إسرائيل تحتل جنين وتداهم ريفها بحجة البحث عن مطلوبين وممارسة كل انواع التنكيل في المدنيين.