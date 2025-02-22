شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة تستعرض سلاح negev الإسرائيلى خلال تسليم الأسرى بالنصيرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت المقاومة الفلسطينية، سلاح negev، خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

والنقب مدفع رشاش خفيف 5.56 × 45 مم ناتو تصنعه شركة صناعات السلاح الإسرائيلية في رامات هاشارون.

وتشمل جولة السبت من تبادل الأسرى والمحتجزين، 600 أسير فلسطيني، منهم 445 من معتقلي قطاع غزة خلال الحرب، و51 من ذوي أحكام المؤبد، و59 من الأحكام العالية، و 47 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية من محرري صفقة شاليط الذين جرى إعادة اعتقالهم، وحكم عليهم استكمال فترة محكوميتهم.

وستشهد الصفقة المرتقبة، الإفراج عن عدد من قادة كتائب "القسام" الكبار في الضفة الغربية، أبرزهم، عبد الناصر عيسى، وعثمان بلال، وعمار الزبن، الذين سيجري إبعادهم إلى خارج البلاد.

كما ستشهد الصفقة الإفراج عن أقدم الأسرى الفلسطينيين، وهم نائل البرغوثي الذي أمضى 45 عاماً في الأسر، وعلاء البازيان، الذي أمضى 42 عاماً في الأسر، وسامر المحروم، المسجون لأكثر من 38 عاماً، والذين سيجري إبعادهم أيضا إلى خارج البلاد.



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