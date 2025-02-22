شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تفرج عن أسير يهودى بعد 10 سنوات من الاحتجاز بغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام، إن الأسير "أفيرا منجيستو"، هو يهودي من أفريقيا وبقى في أسر المقاومة منذ 2014 حتى تم الإفراج عنه اليوم السبت، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من قطاع غزة.

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".



الأسير أفيرا منجيستو