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مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور

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  • مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور 1/3
  • مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور 2/3
  • مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 22 فبراير 2025 10:16 ص

شارك مقاتل من قوات كتائب القسام، مبتور اليد والقدم ويرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا، في مراسم الإفراج عن جنديين إسرائيليين برفح.

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن وأفيرا منجيستو، تم أسره في 2014، وتال شوهام وهو جندي في الموساد الإسرائيلي، تم أسره في 7 أكتوبر 2023.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".

مبتور القدم
مبتور القدم
الأسير أفرو
الأسير أفرو

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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