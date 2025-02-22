شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك مقاتل من قوات كتائب القسام، مبتور اليد والقدم ويرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا، في مراسم الإفراج عن جنديين إسرائيليين برفح.

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن وأفيرا منجيستو، تم أسره في 2014، وتال شوهام وهو جندي في الموساد الإسرائيلي، تم أسره في 7 أكتوبر 2023.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".



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