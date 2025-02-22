شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يتسلم إسرائيليين اثنين من الأسرى في رفح الفلسطينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن وأفيرا منجيستو، تم أسره في 2014، وتال شوهام وهو جندي في الموساد الإسرائيلي، تم أسره في 7 أكتوبر 2023.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".



الأسير تال شوهام



الأسير أفيرا



قيادات الفصائل



مراسم التسليم



وحدة الظل



تجمع الأهالى والفصائل



منصة التسليم في رفح



سيارات الصليب الأحمر قبل التسليم