شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يشارك فى الدورة الـ 58 للمجلس الأممى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المملكة المغربية في الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و4 أبريل 2025.

وذكرت المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان أن وزير العدل، عبداللطيف وهبى، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم بلاده الإثنين المقبل خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيشهد مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسئولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وسيجري وزير العدل المغربي عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، خاصة من دول عربية وإفريقية، إضافة إلى مسئولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وأشار البيان إلى أن هذه الدورة ستشهد تنظيم المغرب، بشراكة مع كل من الباراجواى والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل المغربي، تحت عنوان:" الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش »، وذلك في 25 فبراير الجاري ".

وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع " مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام"، من خلال مداخلة لمدير الشئون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية، هشام ملاطي، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تنظم في 25 فبراير الجاري.

كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع " التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان " خلال لقاء مواز سينظم في 27 فبراير الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعكس الالتزام الراسخ للمغرب بالمشاركة الإيجابية والفعالة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.