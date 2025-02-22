شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع يلتقى السفير الصينى لأول مرة منذ سقوط الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام سورية، الجمعة، أن الرئيس أحمد الشرع التقى سفير الصين لدى دمشق شى هونغ وى والوفد المرافق له وذلك في أول اجتماع علني بين البلدين منذ سقوط بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن الشرع "وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيبانى، استقبل في قصر الشعب شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له".

ولم يورد البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع، إلا أنه يأتي في إطار سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.