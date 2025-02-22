شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تؤكد أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الخارجية الياباني تاكيشى إيوايا، على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن بشكل ثابت وبحسن نية.

جاء ذلك، حسبما أوردت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، الجمعة خلال اجتماع إيوايا مع نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

وأكد وزير الخارجية الياباني - خلال اللقاء - أن التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة لا يزال أمرًا ضروريًا، معربا عن رغبة اليابان في التعاون الوثيق مع تركيا لتحقيق حل الدولتين وضمان السلام والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل.

ومن جانبه، استعرض فيدان رؤية تركيا حول الأوضاع الدولية الراهنة وجهودها الدبلوماسية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع اليابان كشريك وثيق. كما أعرب عن تقديره للدعم الإنساني الذي قدمته اليابان في ظل الأوضاع الإقليمية.

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك الإسراع في إنهاء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية، والاستمرار في المشاورات والحوار النشط حول القضايا الدولية، مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا وشرق آسيا.