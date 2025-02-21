شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمى سعودى: تكامل مواقف مصر والسعودية بشأن غزة نواة لموقف عربى صلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على دبكل العنزى أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود ؛ فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مصر تقوم بدور محورى في أزمة غزة، وهدم مخططات تهجير الفلسطينيين.

وأشار العنزى إلى أن مشاركة مصر فى اللقاء الأخوى التشاورى بالرياض دليل على تكامل المواقف المصرية السعودية والتي ستشكل نواة لموقف عربي صلب في مواجهة مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

فى سياق منفصل، وبمناسبة ذكرى يوم التأسيس التى تحل غدا السبت ، قال العنزى ـ فى تصريحاته ـ إن المملكة سطرت فى هذا اليوم من عام 1727م بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى ثم واصلت مسيرة التنمية والنهوض حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن ، واستطاعت تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات، سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.

أضاف أن المملكة تسير وفق رؤية 2030 التى أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون المحرك والدافع للنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية و أصبحت المملكة مقصدا للبحث عن حلول للمشاكل الدولية المعقدة ؛ وكان آخرها اجتماع وزراء خارجية امريكا وروسيا في الرياض لحل المشاكل العالقة بينهما؛ كما أن موقف المملكة تجاه دعم الشعب الفلسطيني ثابت وراسخ بوجه العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطينى من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وعلى المستوى الاقتصادي؛ فقد نوعت خياراتها الاقتصادية والسياسية بعقد الشراكات مع العديد من الدول؛ وأصبحت من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط ؛ فهى عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية G20 ومدعوة لعضوية مجموعة البريكس.



