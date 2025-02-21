شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 4 آلاف يورو.. أوروبا تضع مزايا تحفيزية للسوريين للعودة لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية النمساوية اليوم أنه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا؛ فإن القليل من المهاجرين السوريين يرغبون فى العودة إلى وطنهم.



وأوضح تقرير صادر عن إدارة الهجرة فى الوزارة اليوم أن سلطات الهجرة تريد المساعدة من خلال نشر المعلومات التى تحفز المهاجرين على العودة إلى سوريا.



وقالت سلطات الهجرة إن هناك إمكانية تغطية تكاليف مغادرة البلاد والحصول على الدعم المالى لبداية جديدة فى وطنهم وتم إبلاغ أغلب المهاجرين السوريين بذلك.



وأوضحت معلومات سلطات الهجرة - التى وزعت فى النمسا وألمانيا - أن حزمة المساعدات التى يتم تقديمها الآن تتضمن تذكرة طيران أو حافلة مجانية وتكاليف السفر من مكان الإقامة إلى نقطة المغادرة المعنية.



وأضاف التقرير أنه يحصل كل مواطن مغادر على 200 يورو كمساعدة سفر أو 100 يورو لمن هم دون سن 18 عامًا بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم الدعم الطبى أثناء الرحلة وفى بلد المقصد وفى الحالة الأخيرة يصل الحد الأقصى إلى 2000 يورو لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الوصول إلى هناك.



وذكرت أن هناك أيضًا منحة لمرة واحدة بقيمة 1000 يورو للشخص الواحد (500 يورو لمن هم دون سن 18 عامًا) والتى تقتصر على 4000 يورو لكل أسرة.



ويعيش فى ألمانيا وحدها 972 ألف شخص يحملون الجنسية السورية، منهم 712 ألف مسجلين كطالبى لجوء.