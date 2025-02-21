عضوان الأحمري رئيساً لاتحاد غرب آسيا للصحافيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للصحافيين، الخميس، عضوان الأحمري، رئيس مجلس هيئة الصحافيين السعوديين، رئيساً للاتحاد، خلال اجتماع استثنائي عقد في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء انتخاب الأحمري بعد تصويت أعضاء الجمعية العمومية الذين اجتمعوا لمناقشة مستقبل الاتحاد، واعتماد دستوره، وإقرار قواعد عمله. وتمت الانتخابات في أجواء توافقية تعكس رغبة الصحافيين في المنطقة بتعزيز العمل الجماعي وتطوير المهنة.

تشكيل إداري

إلى جانب انتخاب عضوان الأحمري رئيساً، تم اختيار فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحافيين الإماراتيين، نائباً للرئيس، فيما تولى نبيل أسيدي، عضو نقابة الصحافيين اليمنيين، منصب أمين المال.

وتشكلت الهيئة الإدارية للاتحاد من سبعة أعضاء، وهم: عضوان الأحمري (السعودية)، فضيلة المعيني (الإمارات)، مزن مرشد (سوريا)، جاسم كمال (الكويت)، تحسين الأسطل (فلسطين)، نبيل أسيدي (اليمن)، وطالب الضباري (عمان).

وأقرت الجمعية العمومية قواعد عمل الاتحاد واعتمدت دستوره، كما ناقشت الأوضاع العامة للعمل الصحافي في دول الإقليم، بما في ذلك تحديات حرية الصحافة، وتطورات المجال الرقمي، وسبل تعزيز التعاون بين النقابات والجمعيات الصحافية.

من جانبه، وصف جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، الاجتماع بأنه "حدث تاريخي" في مسار العمل الصحافي الإقليمي، قائلاً: "هذه الانتخابات تعكس نضوج العمل النقابي في المنطقة، وسيتم رفع نتائجها إلى الاتحاد الدولي الذي ينضوي اتحاد غرب آسيا تحت مظلته".

وأضاف بوملحة أن الاتحاد الدولي يتطلع إلى رؤية المشاريع والخطط العملية التي سترفعها الهيئة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الاتحاد سيدعم أي خطوات تسهم في تعزيز حرية الإعلام في المنطقة.

دعم دولي

بدوره، ثمَّن ناصر أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، ثقة الجمعية العمومية بالهيئة الإدارية الجديدة، مشيداً بانتخاب عضوان الأحمري للرئاسة. وقال: "هذه الخطوة تؤكد رغبة الصحافيين في المنطقة بتعزيز وحدتهم، وتفعيل دورهم على المستوى الدولي".

وأشاد أبو بكر بجهود هيئة الصحافيين السعوديين في دعم أعضائها، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي، قائلاً: "رئاسة الأحمري للاتحاد تمثل فرصة لتعزيز هذه الجهود ودفعها إلى الأمام".

خطط قادمة

من جهته، أعرب عضوان الأحمري عن امتنانه لثقة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتفعيل دور الاتحاد. وقال: "سنعمل على ترتيب اجتماع قريب للهيئة الإدارية، بهدف وضع سياسات وإجراءات تحقق أهداف الاتحاد، وتخدم الإعلاميين المنضوين تحت مظلته".

وأضاف الأحمري أن الاتحاد سيركز على تعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل تسهم في تطوير مهارات الصحافيين، إلى جانب العمل على قضايا حرية الصحافة وحقوق العاملين في المجال الإعلامي.

وشدد الأحمري على أن الاتحاد سيعمل على تنفيذ مشاريع عملية تستجيب لتطلعات الصحافيين في المنطقة، قائلاً: "نسعى إلى بناء اتحاد قوي يعزز مهنية الصحافة، ويوفر منصة لدعم حقوق الصحافيين، وتطوير العمل الإعلامي بما يتماشى مع المعايير الدولية".

واختتم قائلاً: "هذه الانتخابات ليست نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يعزز مكانة الصحافيين في غرب آسيا على المستوى الدولي".