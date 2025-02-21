شكرا لقرائتكم خبر عن من يؤم المصلين فى أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الشيخ عبدالله الجهني التسليمات الأولى، في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالى رمضان المبارك، ويليه الشيخ الوليد الشمسان في التسليمات الثانية، بينما يختم الشيخ عبدالرحمن السديس الصلاة بالتسليمة الأخيرة مع الوتر.

وتم توزيع الأئمة على التسليمات الأولى والثانية والتسليمة الأخيرة مع الوتر، وفق جدول اعتمدته وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية.



ويشارك في إمامة صلاة التراويح مجموعة من أئمة الحرم المكي الشريف، اللذين يتناوبون على إمامة المصلين، وهم الشيخ عبدالرحمن السديس، الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ عبدالله الجهني، الشيخ بندر بليلة، الشيخ ياسر الدوسري، الشيخ بدر التركي، الشيخ الوليد الشمسان.



ويستمر هذا التنوع على مدار النصف الأول من الشهر الكريم، حيث يتناوب الشيوخ، مثل الشيخ ماهر المعيقلي والشيخ بندر بليلة والشيخ بدر التركي، على إمامة المصلين.



ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية التعليمات الخاصة بشهر رمضان، حيث أكدت ضرورة أن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، عدا صلاتي العشاء والفجر فتكون المدة بين الأذان والإقامة 15 دقيقة تيسيراً على المصلين، ومراعاة ظروف المصلين في مدة صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.



وشددت الوزارة بالسعودية، على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بالانتظام في عملهم خلال الشهر الفضيل، وعدم التغيب، إلا للضرورة القصوى.



كما شددت على الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في تقويم أم القرى لشهر رمضان.

السديس