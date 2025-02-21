شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تكشف عن أسماء المفرج عنهم غدا ضمن صفقة اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، أنه سيتم الإفراج غدا السبت، عن إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

من جانبها، دعت عائلات أسرى إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى استخدام الاتفاق لإعادة المحتجزين.

كما طالبوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة جميع "المختطفين" .