شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات يوم الإثنين المقبل "زيارة دولة" إلى الجمهورية الإيطالية.



وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام" أن رئيس دولة الامارات، سوف يبحث خلال الزيارة مع سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وجورجا ميلوني رئيسة الوزراء، مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا.