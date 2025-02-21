شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إننا نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين والاحتمالات، متابعا نعمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية في لبنان ودعم حكومة يشعر فيها اللبنانيون بأنهم ممثلون، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لخا منذ قليل.