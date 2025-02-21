اخبار الخليج

جوتيريش: نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

0 نشر
0 تبليغ

جوتيريش: نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الجمعة، 21 فبراير 2025 09:49 ص

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إننا نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين والاحتمالات، متابعا  نعمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية في لبنان ودعم حكومة يشعر فيها اللبنانيون بأنهم ممثلون، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لخا منذ قليل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements