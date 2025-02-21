شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفذ غارات جوية على الحدود اللبنانية السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية على الحدود اللبنانية السورية، قائلا إن "طائراته المقاتلة استهدفت معابر حدودية تستخدمها جماعة حزب الله لتهريب الأسلحة".
وأضاف الجيش- في بيان، أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)- أن محاولات حزب الله إدخال الأسلحة إلى لبنان تشكل انتهاكا صارخا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
ولم يذكر جيش الاحتلال مزيدا من التفاصيل.
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