اخبار الخليج

للعلاج في مصر.. معبر رفح يستقبل 34 مصابًا فلسطينيًا

0 نشر
واس- القاهرة 0 تبليغ

للعلاج في مصر.. معبر رفح يستقبل 34 مصابًا فلسطينيًا

شكرا لقرائتكم خبر عن للعلاج في مصر.. معبر رفح يستقبل 34 مصابًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم 34 مصابًا فلسطينيًا و63 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأوضح مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا للعلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا