شكرا لقرائتكم خبر عن للعلاج في مصر.. معبر رفح يستقبل 34 مصابًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معبر رفح البري اليوم 34 مصابًا فلسطينيًا و63 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا للعلاج بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.

