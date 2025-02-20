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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية

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واس - العريش 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، ميناء العريش البحري، وذلك بسبب الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية.
وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في تصريح له أن سيُفتح الميناء مرة أخرى عقب استقرار أحوال الطقس وتحسن الظروف الجوية، وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح وعواصف وارتفاع أمواج البحر وانخفاض الرؤية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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