شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، ميناء العريش البحري، وذلك بسبب الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية.وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في تصريح له أن سيُفتح الميناء مرة أخرى عقب استقرار أحوال الطقس وتحسن الظروف الجوية، وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح وعواصف وارتفاع أمواج البحر وانخفاض الرؤية.