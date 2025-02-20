شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكى: ترامب سيقاتل من أجل إعادة المختطفين فى غزة إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب الرئيس الأمريكى جى دى فانس أن الرئيس الأمريكى ترامب سيقاتل من أجل إعادة المختطفين في غزة إلى ديارهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت حماس الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، بينما ستفرج عن 6 أسرى على قيد الحياة يوم السبت المقبل، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم الإفراج عن نحو 25 أسيرًا فلسطينيًا.

وتم وضع لافتة على منصة التسليم كتب عليها عبارة "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو بصواريخ الطائرات الحربية"، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

وتمثل عملية التسليم هذه الأولى التي تشمل رهائن أمواتًا، وتولى تنفيذها، على غرار ما حصل مع الرهائن الأحياء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استلم توابيت الأسرى الأربعة من الصليب الأحمر.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة ثلاث دول هي قطر ومصر والولايات المتحدة، تم إطلاق سراح 19 أسير إسرائيليا من غزة مقابل أكثر من 1100 أسير فلسطيني تحرروا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمعدل عملية تبادل واحدة كل أسبوع.

وقالت حماس إنها مستعدة لأن تفرج دفعة واحدة ، وليس على دفعات متتالية، عن كل الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وذلك خلال المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة والتي يفترض أن تبدأ في الثاني من مارس.

ويفترض بهذه المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة أن تنهي الحرب بشكل كامل في غزة، لكن المفاوضات بشأنها لم تنطلق بعد إذ تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فتتمحور حول إعادة إعمار قطاع غزة المدمر.