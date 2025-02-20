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الجامعة العربية تحذر من أى خطوات تؤدى إلى تقسيم السودان

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الجامعة العربية تحذر من أى خطوات تؤدى إلى تقسيم السودان

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها واستهجانها إزاء أية خطوات يكون من شأنها أو يترتب عليها المس بوحدة السودان أو تعريضه للتقسيم أو التفتت تحت أى ذريعة أو مسمى.

وتذكر الأمانة العامة جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية انطلاقاً من الثوابت العربية القائمة أساساً على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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