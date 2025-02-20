شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يجرى اتصالا هاتفيا مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم عن شكره لولى العهد السعودى فى اتصال هاتفى بعد موافقة الرياض على تنظيم مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة على أرض المملكة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على تنظيم المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي وأجواء العمل الودية التي تمت خلالها المفاوضات.

يذكرأن، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن اتفقت مع الجانب الروسي خلال المحادثات التي أجريت بين الجانبين في الرياض على استعادة الموظفين في سفارتيهما في واشنطن وموسكو، وتشكيل فريق رفيع المستوى لدعم محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأضاف روبيو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) - أن الإجراءات التي اتخذت على مدى السنوات الماضية قللت من قدرة البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين على العمل، موضحًا أنه ستكون هناك حاجة لوجود بعثات دبلوماسية حيوية يمكنها العمل بشكل طبيعي.



ويأتي ذلك عقب اجتماع كبار الدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة اليوم في السعودية؛ لمناقشة تحسين العلاقات والتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي محادثات قالت (أسوشيتيد برس) إنها تعكس تغييرًا كبيرًا وسريعًا في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.