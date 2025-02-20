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بجينز وسترة جلد.. الرئيس السورى على حصان أسود.. صور

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  • بجينز وسترة جلد.. الرئيس السورى على حصان أسود.. صور 1/3
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  • بجينز وسترة جلد.. الرئيس السورى على حصان أسود.. صور 3/3

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القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو يمتطي حصانا باللون الأسود داخل ملعب للخيول.

 

احمد الشرع
 

وقد وصف ظهور الشرع بـ"الاستثنائي" حيث ظهر وهو يرتدي بنطال جينز أسود وسترة جلدية سوداء ويركب على ظهر الحصان.

الشرع
 

وقد أثارت إطلالة الرئيس السوري، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من السوريون إعجابهم بالشرع وهو يمارس ركوب الخيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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