شكرا لقرائتكم خبر عن بجينز وسترة جلد.. الرئيس السورى على حصان أسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو يمتطي حصانا باللون الأسود داخل ملعب للخيول.





وقد وصف ظهور الشرع بـ"الاستثنائي" حيث ظهر وهو يرتدي بنطال جينز أسود وسترة جلدية سوداء ويركب على ظهر الحصان.





وقد أثارت إطلالة الرئيس السوري، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من السوريون إعجابهم بالشرع وهو يمارس رياضة ركوب الخيل.