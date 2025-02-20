الخليج اليوم .. شركات تركية متخصصة بالصناعات الدفاعية توقع اتفاقيات للمشاركة في مشاريع سعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية اتفاقيات للمشاركة في مشاريع من المقرر أن تنفذها المملكة العربية السعودية.

شركات تركية متخصصة بالصناعات الدفاعية توقع اتفاقيات للمشاركة في مشاريع سعودية

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتشارك 90 شركة تركية تحت إشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية في الفعاليات المقامة بين 17 و21 فبراير الجاري.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتمية إلى مجموعة "أوستيم" للدفاع والفضاء الجوي في تركيا، أبرمت شراكات استراتيجية مع شركتي "خدمة راي للتصنيع" و"إسنا" وهما من الشركات السعودية الرائدة في الصناعات الدفاعية.

وذكرت أن كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات المعنية شاركوا في توقيع مذكرات تفاهم على هامش المعرض في أبو ظبي، بحضور رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غورغون.

والشركات التركية المشاركة في الاتفاقيات: هي "باركو إلكترونيك" التي تقدم حلولا تعتمد على التصميم والإنتاج الإلكتروني.

و"تي-قالب" التي تنتج أنظمة مقاعد مقاومة للحوادث للمركبات البرية العسكرية ومركبات الطرق الوعرة والمروحيات.

و"إم زد دي" التي تنتج الكابلات ومعداتها.

المصدر: الأناضول