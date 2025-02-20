شكرا لقرائتكم خبر عن قتلوا بقنابل أمريكية.. حماس تسلم جثامين أسرى الاحتلال برسالة لتل أبيب وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت حركة حماس قنبلتين أمريكيتين الصنع، خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، ودون عليها : "قتلوا بقنابل أمريكية" في إشارة إلى أن غارات الاحتلال التي استخدم فيها أسلحة أمريكية قتلت عن طريق الخطأ أسرى إسرائيليين.

وبثت المقاومة الفلسطينية سلسلة من الرسائل خلال مراسم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، كان من بينها عرض قنبلتين في المنصة التي وُضعت عليها التوابيت ولافتات فوق منصة التسليم.

وعرضت قنبلتان علي منصة وضع عليها التوابيت، وكتب عليهما بالإنجليزية "قتلوا بقنابل الولايات المتحدة الأمريكية"، خلال مراسم تسليم الجثث في خان يونس جنوب قطاع غزة .

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والقنبلتان المعروضتان في مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، من طراز "جي بي يو-39" (GBU-39) الأمريكية، وتصنع حصرياً داخل الولايات المتحدة.





غارات الاحتلال برعاية أمريكية .. محرقة الخيام شاهد عيان

وكانت قد كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن استخدام الجيش الإسرائيلي تلك القنابل خلال الغارة التي أسفرت عن استشهاد العشرات في رفح، فيما عُرف باسم "مجزرة الخيام" في مايو 2024.

واستخدمت إسرائيل السلاح نفسه في استهداف مسجد مدرسة التابعين الذي كان يؤوي مئات النازحين في أغسطس 2024، مما أدى إلى استشهاد 100 شخص وإصابة العشرات، وفقا للدفاع المدني في غزة.

وتُعد "جي بي يو-39" واحدة من أخطر القنابل الذكية، إذ تتميز بكونها ذخيرة موجهة صغيرة الحجم (بوزن 110 كيلوجرامات) وهي قادرة على إصابة أهدافها بدقة فائقة، مع هامش خطأ لا يتجاوز مترا واحداً، حتى في أصعب الظروف الجوية، وذلك وفقا للمواصفات المذكورة على موقع القوات الجوية الأمريكية.

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