الخليج اليوم .. عاجل:فريق فني كويتي - أميركي يدرس ملابسات حادثة تمرين " ملاحظ الصحراء4"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الكويتي عن تشكيل فريق فني مشترك " كويتي - أميركي " وذلك من أجل الوقوف على ملابسات حادث تمرين (ملاحظ الصحراء/ 4)، وذلك بتوجيهات وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، لمعرفة أسباب الحادثة.

وأكد وزير الدفاع الكويتي في أثناء تواجده في موقع الحادث بمنطقة الأديرع، أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحرص المشترك على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التمارين والتدريبات العملياتية.

في هذه الأثناء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي وفاة اثنين من منتسبي القوة البرية، وهما الرقيب أحمد فرحان هراط، والرقيب مساعد ضاحي صالح، وإصابة اثنين آخرين هما: العريف أنور رضوان، والعريف مطلق مبارك، وذلك في أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، فيما يتلقى المصابان العلاج اللازم في مستشفى الجهراء.