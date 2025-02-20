شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية بغزة: 10 آلاف من مرضى السرطان والفشل الكلوى بحاجة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة، إن الاحتياجات بقطاع غزة كبيرة والكميات التي تدخل من المساعدات سواء إغاثية أو طبية أو خيام لا تزال قليلة، ففي شمال غزة هناك نحو مليون و200 ألف شخص بحاجة لمساعدات، ونحو 45 ألف أسرة دون مأوى، ونحو 25 ألف مريض بحاجة للعلاج منهم 10 آلاف من مرضى السرطان والفشل الكلوي.

وأكد مدير الإغاثة الطبية في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار، أن الوضع في قطاع غزة لا يزال صعبا، خاصة في ظل الأمطار والرياح وعدم وجود صرف صحي والمشكلات البيئية، ما يترتب عليه تفشي العديد من الأمراض.

وأوضح أنه يجري العمل بشكل كامل مع جميع المؤسسات الصحية الموجودة بالقطاع سواء وزارة الصحة أو المؤسسات الصحية لوضع خطة سريعة لإنقاذ المستشفيات، مناشدا ببدائل سريعة كالمستشفيات الميدانية المؤقتة حتى إتمام بناء المستشفيات، وأطقم طبية تدعم نظرائهم في غزة.

وأشار إلى أن الجمعية تقوم باجتماعات دورية مع جميع المؤسسات الصحية العالمية، سواء منظمة الصحة العالمية أو غيرها من المنظمات الأخرى ذات الصلة، لإبلاغهم باحتياجات القطاع، والذين يقومون من جانبهم بتقديم الدعم والمساعدات.