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لبنان يحذر مواطنيه من عاصفة "آدم"

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لبنان يحذر مواطنيه من عاصفة "آدم"

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القاهرة - سامية سيد - حذر لبنان مواطنيه من عاصفة قوية تضرب أنحاء الدولة لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وأطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم "آدم" "Adam".

ومن جانبها، أوضحت مصلحة الأرصاد، أن المنخفض الجوى آدم سيكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدى إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة يومي السبت والأحد مع دخول الكتلة الأشد برودة، حيث تلامس الثلوج ارتفاع الـ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره بموجة صقيع حتى يوم الثلاثاء.

ومن جانبه، أصدر فوج إطفاء بيروت، بياناً للمواطنين حذر فيه المواطنين من مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية.

وشدد على تأمين وسائل التدفئة الكافية، وضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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