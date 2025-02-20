شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحظر جمع التبرعات لإفطار الصائمين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية على عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وفق "عكاظ ".

كما وجهت الوزارة بأن يكون إفطار الصائمين تحت مسؤولية الإمام والمؤذن وأن يقام فى الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المساجد، وأضافت الوزارة في سياق توجيهاتها الخاصة بشهر رمضان ؛ أن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، وعدم إستحداث أي غرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها، وأيضاً توجيه من يرغب بالتبرع بعبوات المياه للمساجد بالاكتفاء بالكمية التي تفي باحتياج المسجد.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمراقبي المساجد لمتابعة تطبيق كافة التعليمات الصادرة لمنسوبيها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق من يخالفها، كما دعت المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله أو مخالفة التعليمات الصادرة في تنظيم المساجد ودورها في شهر رمضان المبارك إلى التواصل المباشر عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو زيارة فروعها بالمناطق المختلفةفى المملكة.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد من الأئمة والدعاة والخطباء إلى تكثيف التوعية الدينية في بيان فضل شهر رمضان المبارك وبيان أحكامه والتزود فيه من الأعمال الصالحة والحرص على فضائل الأعمال والقربات وبذل الجهد في استغلال أيامه ولياليه المباركة.