الخليج اليوم .. اليمن يطالب بيروت باعتقال قادة حوثيين سيشاركون في جنازة نصر الله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية باعتقال وتسليم قادة من ميليشيا الحوثي، سيحضرون جنازة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.

وقال الإرياني في بيان على حسابه في منصة (أكس) إن مغادرة مجموعة من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، صنعاء، متوجهة إلى بيروت، لحضور جنازة حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله، وتقديم فروض الولاء والطاعة لإيران، يؤكد مجددا أن ولاءها يتجاوز حدود اليمن، واستمرارها في تعزيز ارتباطها بالمشروع الإيراني في المنطقة، بينما يرزح الشعب اليمني تحت وطأة الحرب والجوع والفقر والمرض، جراء سياساتها التدميرية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن "تحركات القيادات الحوثية ليست مجرد مشاركة في مراسم التشييع، وإنما تأتي في سياق إعادة ترتيب صفوف المحور الإيراني بعد الضربات التي تعرض لها".

كما أكد أيضا أن "هذه التحركات مرتبطة مباشرة بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، مما يشكل تهديدا للاستقرار في لبنان والمنطقة والعالم".

وطالب الإرياني الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف صارم عبر ضبط قادة الحوثيين وتسليمهم للحكومة اليمنية، مشددا على ضرورة عدم السماح بأن يكون لبنان ملاذا آمنا لقيادات الميليشيا الإرهابية، وذلك امتثالا للقرارات الدولية.

وجدد وزير الإعلام اليمني، مطالبته للمجتمع الدولي باتخاذ تدابير صارمة للحد من تحركات قيادات ميليشيا الحوثي التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.. مؤكدا أن التغاضي عن تحركات هذه الميليشيا الإرهابية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وتوسع الأنشطة الإرهابية، وهو ما يتطلب موقفاً حاسماً لردع تهديداتها قبل فوات الأوان.

‏وأضاف "لقد حان الوقت لاتخاذ موقف واضح وحاسم ضد هذه الميليشيا التي تستغل الأحداث لتوسيع رقعة سيطرتها على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".