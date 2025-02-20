شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون المصري: السيسي يتوجه إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر التلفزيون المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى السعودية، وذلك في ختام الزيارة الرسمية إلى مملكة إسبانيا.

مناقشة أعمال الشركات الكبرى

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.