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التلفزيون المصري: السيسي يتوجه إلى السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

التلفزيون المصري: السيسي يتوجه إلى السعودية

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الدمام - شريف احمد - ذكر التلفزيون المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى السعودية، وذلك في ختام الزيارة الرسمية إلى مملكة إسبانيا.
مناقشة أعمال الشركات الكبرى
وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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