شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الكويت: الأمير سيشارك فى القمة العربية المصغرة بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الكويتى عبد الله اليحيا إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد سيشارك في القمة العربية المصغرة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفق الراى الكويتية.

وكانت وكالة فرانس برس قد أفادت بإرجاء القمة العربية المصغرة، التي كانت مقررة اليوم الخميس في الرياض، لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إلى يوم الجمعة، مع توسيعها لتشمل دول عربية إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الستة، لبحث البدائل العربية لخطط ترامب في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى كانت الخارجية المصرية أعلنت أن القاهرة ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية بموعدها الجديد في 4 مارس آذار بدلاً من 27 فبراير الجاري.

وذكرت الوزارة أن تحديد الموعد الجديد يأتي فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة، وأنه تم بعد التنسيق مع البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.