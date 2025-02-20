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الخليج اليوم .. بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصياً لدور السعودية في المحادثات

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الخليج اليوم .. بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصياً لدور السعودية في المحادثات

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

في إطار حالة التفاعل السياسي لما أثمرت عنه محادثات الرياض بين موسكو - واشنطن، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة على خلق مناخ جيد للمحادثات مع أميركا، قائلاً إنه سوف يتصل بـ الأمير من أجل أن يشكره شخصياً على دور الرياض في المحادثات.

 

في الوقت ذاته، قال الرئيس الروسي إن محادثاتنا مع أميركا في الرياض ذات نتائج إيجابية، في حين أضاف أنه يعتزم الحديث مع الأمير محمد بن سلمان في الأيام المقبلة، ولفت في الوقت ذاته إلى ضرورة المحادثات روسية أميركية سعودية بشأن الطاقة.

 

وترى موسكو أن السعودية وفرت ملاذاً للمحادثات، إذ تقول روسيا إن المباحثات الروسية - الأميركية تعد بداية لحل المشكلات العالمية التي خلقتها الإدارة الأميركية السابقة، طبقاً لما ذكرته ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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