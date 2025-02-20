شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة حماس،أن أى محاولة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوفهم.

وقالت إن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى ذويهم.

وكانت قد أعنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن استعداد الجيش لاستلام جثامين المختطفين في أحد المواقع جنوبي قطاع غزة بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

وقالت حركة حماس إن تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وأضافت أن "الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".

وذكرت حماس، أن السبت سيتم إطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

وتابعت: "مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا في تنفيذ كافة بنود الاتفاق".